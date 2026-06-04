Es tut sich was in Gackenbach Wie sich der Wildpark Westerwald herausputzt Mariam Nasiripour 04.06.2026, 14:00 Uhr

i Das Gehege der Waschbären wird oft von Familien mit Kindern angesteuert. Neue Tiere im Wildpark sollen noch mehr Besucherinnen und Besucher nach Gackenbach bringen. Mariam Nasiripour

Der Wildpark Westerwald hat nach ungewisser Zukunft wieder geöffnet – gerettet durch ein neues Gesellschafter-Team. Renovierte Anlagen und neue Attraktionen sollen den Park in Gackenbach zurück in die Erfolgsspur bringen.

Der Wildpark Westerwald hat im vergangenen Herbst nach einer längeren Pause wieder seine Türen für Besucher geöffnet. Dies wurde durch das Engagement der neuen Gesellschafter Holger Kappler von Holzbau Kappler, Tanja Stephan von der Firma Fritz Stephan GmbH und ihrem Mann Bernd Höhne möglich.







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