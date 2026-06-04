Der Wildpark Westerwald hat nach ungewisser Zukunft wieder geöffnet – gerettet durch ein neues Gesellschafter-Team. Renovierte Anlagen und neue Attraktionen sollen den Park in Gackenbach zurück in die Erfolgsspur bringen.
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Der Wildpark Westerwald hat im vergangenen Herbst nach einer längeren Pause wieder seine Türen für Besucher geöffnet. Dies wurde durch das Engagement der neuen Gesellschafter Holger Kappler von Holzbau Kappler, Tanja Stephan von der Firma Fritz Stephan GmbH und ihrem Mann Bernd Höhne möglich.