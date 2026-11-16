Hachenburg eröffnet sein Figurentheaterfestival mit „Der merkwürdige Herr Bruckner“ – ein poetisch‑humoriges Puppenspiel mit filigranen Holzfiguren, das das Publikum verzaubert. Sieben Ensembles zeigen bis 22. November zehn Vorstellungen.
Lesezeit 2 Minuten
Mit feinem Humor, emotionalen und poetischen Bühnenmomenten, tollen Holzpuppen und bester Unterhaltung startete das 18. Figurentheater-Festival der Hachenburger Kulturzeit mit der köstlich-amüsanten Aufführung „Der merkwürdige Herr Bruckner“, brillant inszeniert vom Figurentheater „die exen“.