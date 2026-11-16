Figurentheater in Hachenburg
Wie das Leben einer Holzpuppe bewegt und mitreißt
Gekonnt setzten Dorothee Carls und Annika Pilstl die hölzerne Puppe „Anton Bruckner“ in Szene.
Gekonnt setzten Dorothee Carls und Annika Pilstl die hölzerne Puppe „Anton Bruckner“ in Szene.
Röder-Moldenhauer

Hachenburg eröffnet sein Figurentheaterfestival mit „Der merkwürdige Herr Bruckner“ – ein poetisch‑humoriges Puppenspiel mit filigranen Holzfiguren, das das Publikum verzaubert. Sieben Ensembles zeigen bis 22. November zehn Vorstellungen.

Lesezeit 2 Minuten
Mit feinem Humor, emotionalen und poetischen Bühnenmomenten, tollen Holzpuppen und bester Unterhaltung startete das 18. Figurentheater-Festival der Hachenburger Kulturzeit mit der köstlich-amüsanten Aufführung „Der merkwürdige Herr Bruckner“, brillant inszeniert vom Figurentheater „die exen“.
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