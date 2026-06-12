Schweigen über fremdes Leid
Westerwälder und der Umgang mit Zwangsarbeiter Prusak
Das Foto zeigt den polnischen Zwangsarbeiters Tadeusz Prusak im Jahr 1955.
Das Foto zeigt den polnischen Zwangsarbeiters Tadeusz Prusak im Jahr 1955.
Nachkommen Prusak

Im Westerwald verschwinden Spuren des polnischen Zwangsarbeiters Tadeusz Prusak: Bruchstücke, Schweigen und widersprüchliche Zeugnisse zeichnen ein lückenhaftes Bild. Eine Spurensuche zwischen Akten und mündlicher Überlieferung.

Lesezeit 5 Minuten
Die Berichterstattung zum Schicksal des jungen Polen Tadeusz Prusak (1919–1999), der in Kuhnhöfen und Welschneudorf ab 1940 zum Arbeitseinsatz verpflichtet wurde, hat zahlreiche Leser tief bewegt. Der Einsatz ausländischer Kriegsgefangener und sogenannter Zivilarbeiter im Zweiten Weltkrieg war auch im Westerwald keine Seltenheit.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungZeitgeschichte

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