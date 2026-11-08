Hachenburger Tradition Warum Tausende Besucher zum Katharinenmarkt kommen Rolf-Dieter Rötzel 08.11.2026, 17:00 Uhr

i Der Katharinenmarkt in Hachenburg war auch in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet: Mehrere Tausend Besucher aus nah und fern zogen während der traditionsreichen Veranstaltung durch die Löwenstadt. Röder-Moldenhauer

Tausende strömten zum Katharinenmarkt in Hachenburg: Handwerk, regionale Spezialitäten und Geschenkideen verwandelten die Löwenstadt in eine lebendige Marktmeile. Ein Fest der Tradition und Begegnung für Jung und Alt.

Seit Jahrhunderten ist der Katharinenmarkt in Hachenburg, der stets am ersten Samstag im November stattfindet, ein Anziehungspunkt für Jung und Alt aus nah und fern. So war es auch in diesem Jahr: Tausende Besucher strömten in die Löwenstadt, um die große, lebendige Marktmeile mit ihren 200 Händlern und deren vielseitigen Angeboten zu erleben.







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