Messervorfall Bad Marienberg Waren Besucher auf Weihnachtsmarkt in Gefahr? Daniel-D. Pirker 27.11.2026, 16:00 Uhr

i Ein Gerangel um ein Cuttermesser überschattet den Weihnachtsmarkt Bad Marienberg. Daniel-D. Pirker. Daniel-David Pirker

Ein Cuttermesser an der Hose eines Besuchers fällt dem Sicherheitsdienst auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Marienberg auf. Erst will der Mann es abgeben, doch dann eskaliert die Situation. Waren auch Besucher in Gefahr?

Ein Cuttermesser-Vorfall überschattet den Start des Weihnachtsmarkts in Bad Marienberg. Was war genau passiert? Am Donnerstag, 26. November, kam es laut Polizei gegen 20.25 Uhr zu einem Gerangel, an dem ein 34-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen und ein 25-jähriger Sicherheitsmitarbeiter beteiligt waren.







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