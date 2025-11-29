Wintergeschichten Wäller Wichtelweg macht den grauen Winter bunt Birgit Piehler 29.11.2025, 13:00 Uhr

i Viel Kreativität steckt in den kleinen Wichtel-Gebäuden. Birgit Piehler

In Höhr-Grenzhausen kann man in der Vorweihnachtszeit und bis ins Neue Jahr hinein einen bezaubernden Wichtelweg besuchen, der an 70 Stationen vor allem für Kinder Spaß und Farbe in das Grau des Winterwaldes bringt.

Gänzlich neu ist die Wichtelweg-Idee vielleicht nicht mehr, doch findet sie zunehmend Anklang. Jeder Wichtelweg ist ja auch ein Original, denn der Kreativität der Mitmacher sind keine Grenzen gesetzt. So aktuell auch in der Kannenbäckerstadt, wo die Einladung zum Mitmachen und eine Station zu gestalten, vor allem bei Familien, Kitas unmittelbar eingeschlagen hat.







