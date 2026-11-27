Eisige Kälte hat derzeit den Westerwald im Griff. Was man da machen kann, weiß unser Autor Markus Müller. Übrigens auch, wenn das Thermometer wieder steigt. Das und mehr in seiner Wochenendkolumne.
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Gefühlt war doch eben gerade noch Sommer. Und jetzt das: eisige Temperaturen unter null, die einem zudem noch viel kälter vorkommen, als sie es eigentlich sind. Dabei wurde sich doch vor Kurzem in Ratssitzungen noch Gedanken darum gemacht, wie man zum Beispiel in Schulen gut durch die nächste Hitzeperiode kommt.