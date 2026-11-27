Westerwälder Wochenendkolumne Von Hitze und Kälte – und Tipps dazu Markus Müller 27.11.2026, 16:00 Uhr

i Fast so groß wie ein Mensch – hier Förster Bernhard Kloft – sind im Durchmesser manche der auf dem Wertholzplatz an der Montabaurer Höhe präsentierten gewaltigen Baumstämme. Markus Müller

Eisige Kälte hat derzeit den Westerwald im Griff. Was man da machen kann, weiß unser Autor Markus Müller. Übrigens auch, wenn das Thermometer wieder steigt. Das und mehr in seiner Wochenendkolumne.

Gefühlt war doch eben gerade noch Sommer. Und jetzt das: eisige Temperaturen unter null, die einem zudem noch viel kälter vorkommen, als sie es eigentlich sind. Dabei wurde sich doch vor Kurzem in Ratssitzungen noch Gedanken darum gemacht, wie man zum Beispiel in Schulen gut durch die nächste Hitzeperiode kommt.







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