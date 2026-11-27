Handel in Ransbach-Baumbach VIP Citycenter bietet Platz für Ideen und Menschen Camilla Härtewig 27.11.2026, 11:00 Uhr

i Zur Eröffnung des VIP Citycenters konnte Franz-Josef Hahn (rechts) 1999 den damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck begrüßen. VIP Immobilien GmbH

Aus einer ehemaligen Keramikfabrik hat Franz-Josef Hahn einen lebendigen Gewerbestandort geschaffen. Heute führen Sohn und Schwiegersohn das VIP Citycenter gemeinsam mit ihm weiter – mit viel Idealismus und einem offenen Ohr für ihre Mietpartner.

Am 9. September 1999 eröffnete Franz-Josef Hahn in den Räumen der ehemaligen Keramikfirma Bay das VIP Citycenter. Seine Vision war es, einen Ort für neue Ideen und unternehmerische Vielfalt zu schaffen. 27 Jahre später ist daraus auf rund 20.000 Quadratmetern ein Gewerbe-, Logistik- und Kommunikationszentrum mit etwa 300 Arbeitsplätzen geworden.







Artikel teilen

Artikel teilen