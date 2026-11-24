Vier tierische Ausreißer erobern Herzen des Publikums
Auch im Alter selbstbestimmt leben und Neues wagen können: Das Puppenspielerensemble Theater Zitadelle brachte diese Botschaft mit seinem Stück „Die Berliner Stadtmusikanten“ auf die Bühne des Hachenburger Figurentheaterfestivals.
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Was passiert, wenn vier Tiere ihren Lebensabend nicht einfach hinnehmen wollen? Wenn sie sich weigern, sich bevormunden zu lassen, und beschließen, noch einmal ganz neu durchzustarten? Genau davon erzählt das Stück „Die Berliner Stadtmusikanten“ des Theaters Zitadelle, das am Samstag im Rahmen des 18.