Figurentheater in Hachenburg Vier tierische Ausreißer erobern Herzen des Publikums 24.11.2026, 19:00 Uhr

i Bei der Inszenierung des Stücks „Die Berliner Stadtmusikanten“ in Hachenburg verschwamm auf spielerische Weise die Grenze zwischen den Figuren und den beiden Künstlern Regina und Daniel Wagner. Röder-Moldenhauer

Auch im Alter selbstbestimmt leben und Neues wagen können: Das Puppenspielerensemble Theater Zitadelle brachte diese Botschaft mit seinem Stück „Die Berliner Stadtmusikanten“ auf die Bühne des Hachenburger Figurentheaterfestivals.

Was passiert, wenn vier Tiere ihren Lebensabend nicht einfach hinnehmen wollen? Wenn sie sich weigern, sich bevormunden zu lassen, und beschließen, noch einmal ganz neu durchzustarten? Genau davon erzählt das Stück „Die Berliner Stadtmusikanten“ des Theaters Zitadelle, das am Samstag im Rahmen des 18.







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