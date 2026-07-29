Kreisverwaltung warnt
Viele Bäche im Westerwald führen nur noch wenig Wasser
Auch der Elbbach bei Härtlingen führt immer weniger Wasser, dokumentiert von unserem Leser Volker Horz.
Auch der Elbbach bei Härtlingen führt immer weniger Wasser, dokumentiert von unserem Leser Volker Horz.
Volker Horz

Besonders kleine Fließgewässer im Westerwaldkreis leiden unter dem ausbleibenden Regen. Die Kreisverwaltung bittet daher darum, kein Wasser zu entnehmen, und hat ein mögliches Verbot vorbereitet.

Lesezeit 1 Minute
Nach Angaben der Kreisverwaltung in Montabaur herrscht inzwischen in allen Gewässern des Kreises Niedrigwasser. Besonders betroffen sind kleine Bäche. Einige seien stellenweise bereits ausgetrocknet, andere nur noch Rinnsale.Die Behörde schätzt die Lage jedoch noch nicht so kritisch ein wie in den besonders trockenen Jahren 2018 bis 2020 oder im Jahr 2022.
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