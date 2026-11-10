Tierquälerei in Höchstenbach Verunsicherung nach Schlagfallen-Tod eines Katers Annika Stock 10.11.2026, 17:30 Uhr

i In Höchstenbach ist ein Freigängerkater durch die schweren Verletzungen einer illegalen Schlagfalle gestorben. Nun herrscht Verunsicherung bei Katzenhaltern. Annika Stock

Die Polizei Hachenburg ermittelt aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz im Fall des getöteten Katers in Höchstenbach. Das Tier war in eine Schlagfalle geraten und gestorben. Im Ort herrscht nun Verunsicherung bei Katzenhaltern.

Die Ermittlungen nach dem Tod eines Freigängerkaters in Höchstenbach laufen seitens der zuständigen Polizeiinspektion Hachenburg weiter. „Aufgrund des geschilderten Sachverhalts wurde wegen des Vorliegens eines Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen § 17 Tierschutzgesetz ermittelt“, teilt auf Nachfrage unserer Reporterin Markus Behr, Leiter Führungsgruppe von der Polizeidirektion Montabaur zu dem Fall in Höchstenbach mit.







Artikel teilen

Artikel teilen