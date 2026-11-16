Ohne diesen Verein sähe es in Hachenburg anders aus. Ob Hoflader, historische Kuh oder Weihnachtsprogramm für 1000 Kinder. Seit über 40 Jahren unterstützt der Freundeskreis das Landschaftsmuseum Westerwald finanziell und ideell. Ein Vor-Ort-Besuch.
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Wer sich auf dem Gelände des Landschaftsmuseums Westerwald befindet, kann viel entdecken und bestaunen: Der Nachbau einer historischen Mühle mit Mühlrad, hölzernen Zahnrädern und weiteren Bestandteilen führt ebenso anschaulich in die Vergangenheit wie ein altes Schulzimmer, alte Traktoren oder Kleidungsstücke aus längst vergangenen Zeiten, die derzeit in der diesjährigen Sonderausstellung zu sehen sind.