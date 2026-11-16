Über 40 Jahre in Hachenburg Verein prägt Landschaftsmuseum – und damit die Stadt Thomas Hoffmann 16.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Sache im positivsten Sinne bei den Hörnern gepackt: Das mehr als einhundert Jahre alte und weltweit einzig noch erhaltene Exemplar der Westerwälder Kuh „Elsa“ diente einst als Lehrobjekt im Institut für Tierzuchtwissenschaft der Uni Bonn. Der Vorsitzende des „Freundeskreis des Landschaftsmuseums Westerwald e.V.“, Andreas Görg, freut sich – ebenso wie Museumsdirektor Moritz Jungbluth- dass sich das Museum im Jubiläumsjahr großer Beliebtheit in der Region, aber auch in ganz Deutschland und sogar im Ausland, erfreut. Thomas Hoffmann

Ohne diesen Verein sähe es in Hachenburg anders aus. Ob Hoflader, historische Kuh oder Weihnachtsprogramm für 1000 Kinder. Seit über 40 Jahren unterstützt der Freundeskreis das Landschaftsmuseum Westerwald finanziell und ideell. Ein Vor-Ort-Besuch.

Wer sich auf dem Gelände des Landschaftsmuseums Westerwald befindet, kann viel entdecken und bestaunen: Der Nachbau einer historischen Mühle mit Mühlrad, hölzernen Zahnrädern und weiteren Bestandteilen führt ebenso anschaulich in die Vergangenheit wie ein altes Schulzimmer, alte Traktoren oder Kleidungsstücke aus längst vergangenen Zeiten, die derzeit in der diesjährigen Sonderausstellung zu sehen sind.







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