Ankläger vermuten Femizid
Tote von Ebernhahn äußerst brutal mit Hammer erschlagen
Steuerte der 69-Jährige seinen Wagen bei Ebernhahn gegen einen Baum, um sich umzubringen? Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob e
Steuerte der 69-Jährige seinen Wagen bei Ebernhahn gegen einen Baum, um sich umzubringen? Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob er seine getrennt lebende Ehefrau zuvor mit Hammerschlägen auf den Kopf getötet hat.
Ralf Steube

Der getrennt lebende Ehemann der 67-Jährigen wird des Totschlags beschuldigt. Tatwaffe war ein Hammer, der in seinem Fahrzeug gefunden wurde. Die Vermutung der Ermittler: Er steuerte nach der Tat sein Auto in suizidaler Absicht gegen einen Baum.

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Die Frau, deren Leichnam am Sonntag in Ebernhahn gefunden wurde, ist einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Das teilt der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler am Dienstagnachmittag mit. Der Tat dringend verdächtig sei ein 69-jähriger deutscher Staatsangehöriger: „Bei der Toten handelt es sich um dessen von ihm getrennt lebende Ehefrau.

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