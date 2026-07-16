M&A mitten im Westerwald: Eine Holding vernetzt Infrastrukturbetriebe, schafft Arbeitsplätze in Montabaur und bietet jungen Talenten Perspektiven ohne Großstadtflucht.
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Mergers & Acquisitions (M&A), also Unternehmenskäufe und -zusammenschlüsse, verbindet man meist mit Bankenvierteln, Hochhäusern und Finanzmetropolen. Die Terras Holding GmbH in Montabaur betreibt dieses Geschäft mitten im Westerwald.Die Unternehmensgruppe integriert mittelständische Unternehmen aus dem Infrastrukturumfeld.