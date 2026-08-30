Spaß auf und neben der Strecke
Teilnehmerrekord beim Firmenlauf in Bad Marienberg
Spaß, gute Laune und Teamgeist stehen beim Sparkasse-Westerwald-Sieg-Firmenlauf in Bad Marienberg über allem. Das kommt bei Spor
Spaß, gute Laune und Teamgeist stehen beim Sparkasse-Westerwald-Sieg-Firmenlauf in Bad Marienberg über allem. Das kommt bei Sportlern und Zuschauern gut an.
Röder-Moldenhauer

Sowohl die 1896 Athleten auf der Strecke als auch die vielen Fans am Straßenrand hatten großen Spaß am 11. Sparkasse–Westerwald-Sieg-Firmenlauf in Bad Marienberg. Unsere Zeitung hat den fröhlichen Wettkampf mitverfolgt.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einer Teilnehmerzahl von insgesamt 1896 Läuferinnen und Läufern wurde in diesem Jahr ein Teilnehmerrekord beim 11. Sparkassen-Westerwald-Sieg-Firmenlauf aufgestellt. Unter ihnen waren 320 Kinder, 200 Inklusionsläufer und zehn Firmen. Auch Verbandsgemeindebürgermeister Marvin Kraus nahm am Firmenlauf teil.
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