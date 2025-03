Startänzer und Büttenstars bereichern die Fassenacht

Jedes Jahr an Fassenacht passt keine Maus mehr ins Heilberscheider Dorfgemeinschaftshaus: Die karnevalistischen Akteure geben aber auch immer wieder ihr Bestes, um dem Publikum ein paar äußerst närrische Stunden zu bereiten.

Der karnevalistische Bunte Abend der Ortsvereine von Heilberscheid ist in jedem Jahr ein Garant für vorzügliche närrische Vorträge und teils atemberaubende Tanzdarbietungen. Mit denen begannen denn auch zwei Gastgruppen, die Fireflies aus Nomborn und die Dance Monkeys des TSC Nentershausen.

Ganz aktuell kamen Daniela Damerau und Carmen Meuer mit ihrem lustigen Sketch „Letzte Woche im Wahllokal“ daher und hatten mit einem Witz nach dem anderen schnell das närrische Publikum auf ihrer Seite. Unter dem Motto „Lieber einen Wackelkontakt als gar keine Verbindung“ strapazierten Vicky Pörtner, Betty Gard, Sarah Böhm, Cindy Haas, Lea Lichtner, Jenny Braun und Jenny Kolbe die Lachmuskeln des Publikums.

Als Zugewanderte ist Motombo Umbokko alias Anja Diel nicht nur in der Bütt eine Kanone, sondern führte auch mit viel Humor durch Programm. Mittlerweile ist seine Schwester Matamba Umbokko (Nadine Straß) in Bersched gestrandet und gründet eine Ballettschule. Eine Augenweide waren die hübschen Heilberscheider Zuckerpuppen, die reichlich aufgeblasen von Jenny Kolbe, Jenny Braun, Lea Lichter, Cindy Haas, Sarah Böhm, Betty Gard und Vicky Pörtner verkörpert wurden und für Mordsgaudi sorgten.

Der perfekte Mann bringt dich zum Lachen, zum Schwitzen sowie um den Verstand und nach Hause, machten Daniela und Klaus Damerau sowie Sandra Hasse auf lustige Art deutlich. In der nächsten Gruppe war auch keiner perfekt, aber die Hotwings raubten dem Publikum schier den Verstand.

Während bei einem Mädelsabend Snacks und Aperitifs in allen Variationen schon bereitstehen, ist ein Flaschenöffner auf einem Männerabend schon der Gipfel der Aufmerksamkeit. Davon wussten ausgesprochen lustig Marina Rörig, Sylvia Dietrich, Nadine Straß, Tina Palm und Barbara Böhm zu erzählen. Die Abschlussstars hatten alles, was sie übers Tanzen wussten, durch das Anstoßen der Zehen an Möbelstücken gelernt: Das närrische Seemänner-Ballett aus Bersched ließ noch einmal die Stimmung hochkochen.