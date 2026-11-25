Registrierungsaktion in Staudt Stammzellspende ist Chance: Pit Meuer hofft auf Hilfe Hans-Peter Metternich 25.11.2026, 12:00 Uhr

i Pit Meuer, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet und der auf eine Stammzellenspende wartet, genießt die gemeinsame Zeit mit seiner Frau Andrea. Pit Meuer

Pit Meuer aus Staudt kämpft gegen Blutkrebs. Seine Familie und die Knochenmarkspenderdatei DKMS laden zur Typisierung ins Rathaus – ein einfacher Wangenabstrich am Rande des Staudter Weihnachtsmarkts kann Leben retten.

Pit Meuer aus Staudt leidet an Primärer Myelofibrose (PMF), einer schweren Erkrankung des Knochenmarks. Für ihn – wie für viele andere Betroffene – ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Um eine passende Spenderin oder einen passenden Spender zu finden, setzen seine Familie und sein Freundeskreis derzeit alles in Bewegung.







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