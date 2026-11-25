Pit Meuer aus Staudt kämpft gegen Blutkrebs. Seine Familie und die Knochenmarkspenderdatei DKMS laden zur Typisierung ins Rathaus – ein einfacher Wangenabstrich am Rande des Staudter Weihnachtsmarkts kann Leben retten.
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Pit Meuer aus Staudt leidet an Primärer Myelofibrose (PMF), einer schweren Erkrankung des Knochenmarks. Für ihn – wie für viele andere Betroffene – ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Um eine passende Spenderin oder einen passenden Spender zu finden, setzen seine Familie und sein Freundeskreis derzeit alles in Bewegung.