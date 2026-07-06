Der Bereich zwischen dem höher gelegenen Haupteingang und dem tiefer liegenden Schulhof mit den vorhandenen Garagen wird überbaut. Die Erdbau-, Beton- und Stahlbauarbeiten beginnen bereits im Juli, die Baukosten von 670.000 Euro werden bezuschusst.
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Obwohl aktuell Sommerferien sind, herrscht an der Adolf-Reichwein-Schule in Meudt reges Treiben und Arbeiten. Dort wird im Auftrag der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod ganz fleißig an der Erweiterung der Ganztagsschule gearbeitet. Denn ab dem neuen Schuljahr 2026/27 haben Grundschulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz nach und nach einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung.