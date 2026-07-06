Ganztagsschule wird erweitert Spatenstich an der Adolf-Reichwein-Grundschule Meudt Mariam Nasiripour 06.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Adolf-Reichwein-Schule in Meudt ist die einzige Ganztagsschule in der gesamten VG Wallmerod. Für die Betreuung werden neue Räume gebraucht. Mariam Nasiripour

Der Bereich zwischen dem höher gelegenen Haupteingang und dem tiefer liegenden Schulhof mit den vorhandenen Garagen wird überbaut. Die Erdbau-, Beton- und Stahlbauarbeiten beginnen bereits im Juli, die Baukosten von 670.000 Euro werden bezuschusst.

Obwohl aktuell Sommerferien sind, herrscht an der Adolf-Reichwein-Schule in Meudt reges Treiben und Arbeiten. Dort wird im Auftrag der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod ganz fleißig an der Erweiterung der Ganztagsschule gearbeitet. Denn ab dem neuen Schuljahr 2026/27 haben Grundschulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz nach und nach einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung.







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