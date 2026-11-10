Gemeindeschwestern in Wittgert Seniorin: „Einsamkeit ist ein großes Thema“ Marvin Conradi 10.11.2026, 18:00 Uhr

i „Gemeinsam gestalten in der VG Ransbach-Baumbach“: Insgesamt zehn Senioren sowie die zwei Referentinnen diskutierten fast zweieinhalb Stunden lang verschiedene Themen durch, die ältere Menschen betreffen. Marvin Conradi

Es sind persönliche Erfahrungen, die zeigen, wie wichtig Begegnungen und soziale Kontakte im Alter sind: Senioren gaben Gemeindeschestern plus nun in Wittgert Einblicke in die Herausforderungen ihres Alltags. Ein Thema stach heraus.

Wie lässt sich das Leben im Alter in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach verbessern? Mit dieser Frage beschäftigten sich Senioren bei einem offenen Austausch unter dem Motto „Gemeinsam gestalten in der VG Ransbach-Baumbach“ in der Haiderbachhalle in Wittgert.







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