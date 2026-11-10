Es sind persönliche Erfahrungen, die zeigen, wie wichtig Begegnungen und soziale Kontakte im Alter sind: Senioren gaben Gemeindeschestern plus nun in Wittgert Einblicke in die Herausforderungen ihres Alltags. Ein Thema stach heraus.
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Wie lässt sich das Leben im Alter in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach verbessern? Mit dieser Frage beschäftigten sich Senioren bei einem offenen Austausch unter dem Motto „Gemeinsam gestalten in der VG Ransbach-Baumbach“ in der Haiderbachhalle in Wittgert.