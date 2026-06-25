Mindestens ein Jahrzehnt ruhte der Selterser Trachyt-Steinbruch. Nun möchte der Betreiber einen neuen Pachtvertrag mit der Stadt schließen – doch seit Arbeiten dort im Frühjahr drängen Anwohner auf eine Stilllegung: Sie fürchten um ihre Ruhe.
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Lärm schallt über das Selterser Wohngebiet Alter Hof, auch das Gänsstück bleibt von dem lauten Poltern nicht verschont. Es kommt aus dem Trachyt-Steinbruch am Selterser Ortsausgang Richtung Ellenhausen. Orlik Frank, der seit mehr als 20 Jahren am Alten Hof lebt, ist entsetzt: „Ich hätte nie hierhin gebaut, wenn mir damals nicht der Bürgermeister versichert hätte, dass der Abbau im Steinbruch beendet ist und ausläuft“, sagt der Zugezogene ...