Leid Westerwälder Schafhalter Schafwolle - vielseitiges Naturmaterial als Sondermüll Birgit Piehler 03.07.2026, 13:00 Uhr

i Argrarwissenschaftlerin und Landwirtschaftliche Beraterin Hannah Becker hat selbst Schafe. Birgit Piehler

Mit den Schaffellen geschlachteter Tiere nichts mehr anfangen, denn es gebe kaum mehr Gerbereien und keine Wollwäschereien mehr in Deutschland. So sei die Verarbeitung zu aufwendig und teuer geworden, weshalb Fell und Wolle heute entsorgt werden.

Schafe bereichern nicht nur das Landschaftsbild. Das wollige Fell der anspruchslosen und friedlichen Grasfresser anzufassen, vermittelt den Gedanken an weiche Wolle und warme Pullover. Doch genau diese Schafwolle mit all ihren vielseitigen Eigenschaften findet kaum mehr Verwendung.







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