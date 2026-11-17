Neues aus dem Wildpark Sally begibt sich jetzt in Gackenbach zur Winterruhe Camilla Härtewig 17.11.2026, 08:00 Uhr

i Sally lässt es sich bei der kommentierten Fütterung schmecken. Doch dieser Tage wird sie sich in die Winterruhe zurückziehen. Camilla Härtewig

Die 32-jährige Braunbärin ist ein Publikumsliebling im Wildpark Westerwald. Sally zieht sich nun zur Winterruhe zurück. Die kommentierten Fütterungen entfallen bis zum Frühjahr. Eine Hiobsbotschaft gibt es: Der Krebs scheint zurück.

D ie Blätter fallen von den Bäumen, die Temperaturen sinken – und auch Sally wird es nun ruhiger angehen lassen. Die 32-jährige Braunbärin im Wildpark Westerwald bereitet sich auf die Winterruhe vor. Noch vor wenigen Tagen konnten Besucher die betagte Bärendame bei den kommentierten Fütterungen erleben.







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