Die 32-jährige Braunbärin ist ein Publikumsliebling im Wildpark Westerwald. Sally zieht sich nun zur Winterruhe zurück. Die kommentierten Fütterungen entfallen bis zum Frühjahr. Eine Hiobsbotschaft gibt es: Der Krebs scheint zurück.
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D ie Blätter fallen von den Bäumen, die Temperaturen sinken – und auch Sally wird es nun ruhiger angehen lassen. Die 32-jährige Braunbärin im Wildpark Westerwald bereitet sich auf die Winterruhe vor. Noch vor wenigen Tagen konnten Besucher die betagte Bärendame bei den kommentierten Fütterungen erleben.