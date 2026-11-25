Brandschutz seit 125 Jahren Sainscheider Feuerwehr plant großes Jubiläumsfest Markus Eschenauer 25.11.2026, 10:00 Uhr

i Gemeinsam „immerda“: Gerald Meißner, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Sainscheid, und Löschgruppenführer Niklas Kuhl. Markus Eschenauer

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – und müssen gut geplant werden. So auch das Fest zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr in Sainscheid. Die Vorbereitungen laufen bereits. Worauf sich die Jubiläumsgäste freuen können.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch in Sainscheid, wo die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr im kommenden Jahr ein besonderes Jubiläum feiert: Seit 125 Jahren können die Menschen in dem Westerburger Stadtteil und auch darüber hinaus auf die Unterstützung ihrer Retter bauen.







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