Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – und müssen gut geplant werden. So auch das Fest zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr in Sainscheid. Die Vorbereitungen laufen bereits. Worauf sich die Jubiläumsgäste freuen können.
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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch in Sainscheid, wo die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr im kommenden Jahr ein besonderes Jubiläum feiert: Seit 125 Jahren können die Menschen in dem Westerburger Stadtteil und auch darüber hinaus auf die Unterstützung ihrer Retter bauen.