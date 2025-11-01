Blick in den Wald Rotwild hat in den Wäldern um Montabaur festen Platz Hans-Peter Metternich 01.11.2025, 18:00 Uhr

i In den Wäldern der Stadt Montabaur hat das Rotwild seinen festen Stammplatz gefunden, und ist nicht mehr wegzudenken. Hegegemeinschaft Montabaur Höhe

Wie geht es dem Rotwild in den Wäldern rund um die Montabaurer Höhe? Zwei Rotwildhegegemeischaften kümmern sich um das Wohl der edlen Tiere, aber auch um da Wohl des Waldes.

Westerwaldkreis. Unsere Zeitung hatte vor einigen Tagen den „König des Waldes – den Rothirsch“ vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass ihm von den Menschen heutzutage übel mitgespielt wird. „Der Rothirsch darf nicht leben, wo er will. Ganz Deutschland ist von einem Flickenteppich aus sogenannten „Rotwildgebieten“ durchzogen.







