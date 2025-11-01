Wie geht es dem Rotwild in den Wäldern rund um die Montabaurer Höhe? Zwei Rotwildhegegemeischaften kümmern sich um das Wohl der edlen Tiere, aber auch um da Wohl des Waldes.
Lesezeit 2 Minuten
Westerwaldkreis. Unsere Zeitung hatte vor einigen Tagen den „König des Waldes – den Rothirsch“ vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass ihm von den Menschen heutzutage übel mitgespielt wird. „Der Rothirsch darf nicht leben, wo er will. Ganz Deutschland ist von einem Flickenteppich aus sogenannten „Rotwildgebieten“ durchzogen.