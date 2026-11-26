Baubeginn ist unklar Rechtliche Hürden bremsen neue A3-Abfahrt bei Mogendorf Camilla Härtewig 26.11.2026, 18:00 Uhr

i Auf der gerodeten Fläche soll das neue Anschlussohr zwischen dem Industrie- und Gewerbegebiet Mogendorf und der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln entstehen. Die Autobahn GmbH investiert insgesamt rund 10,4 Millionen Euro in das Bauprojekt. Die Kosten trägt der Bund. Der Baustart ist noch unklar. Camilla Härtewig

Die neue Autobahnabfahrt bei Mogendorf lässt weiter auf sich warten. Rechtliche Auseinandersetzungen verhindern laut Autobahn GmbH bislang den Baubeginn. Die geplante Kreiselsanierung 2028 am Autohof ist davon aber nicht betroffen.

Die neue Autobahnabfahrt bei Mogendorf und Ransbach-Baumbach an der A3 in Fahrtrichtung Köln lässt weiter auf sich warten. Obwohl das Baurecht bereits seit Juli 2020 vorliegt und die Vorbereitungen weit fortgeschritten sind, kann die Autobahn GmbH noch nicht sagen, wann die Bagger rollen werden.







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