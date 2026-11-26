Die neue Autobahnabfahrt bei Mogendorf lässt weiter auf sich warten. Rechtliche Auseinandersetzungen verhindern laut Autobahn GmbH bislang den Baubeginn. Die geplante Kreiselsanierung 2028 am Autohof ist davon aber nicht betroffen.
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Die neue Autobahnabfahrt bei Mogendorf und Ransbach-Baumbach an der A3 in Fahrtrichtung Köln lässt weiter auf sich warten. Obwohl das Baurecht bereits seit Juli 2020 vorliegt und die Vorbereitungen weit fortgeschritten sind, kann die Autobahn GmbH noch nicht sagen, wann die Bagger rollen werden.