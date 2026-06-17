Diakonweihe gefeiert Priesterweihe für Lukas Kämpflein aus Wirges Hans-Peter Metternich 17.06.2026, 18:00 Uhr

Im Frühjahr kommenden Jahres wird Lukas Kämpflein aus Wirges die Priesterweihe erhalten. Über einen besonderen Dankgottesdienst und den Weg des frisch geweihten Diakons in den pastoralen Dienst.

. Es ist gut 25 Jahre her, als zum letzten Mal ein Bürger aus Wirges, es war seinerzeit Armin Sturm – heute Seelsorger in der Pfarrei St. Martin und Damian in Bad Ems – zum katholischen Priester geweiht wurde. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, ist es wieder ein junger Wirgeser, der sich auf den Weg gemacht hat, Priester zu werden.







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