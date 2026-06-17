Diakonweihe gefeiert
Priesterweihe für Lukas Kämpflein aus Wirges

Im Frühjahr kommenden Jahres wird Lukas Kämpflein aus Wirges die Priesterweihe erhalten. Über einen besonderen Dankgottesdienst und den Weg des frisch geweihten Diakons in den pastoralen Dienst.

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. Es ist gut 25 Jahre her, als zum letzten Mal ein Bürger aus Wirges, es war seinerzeit Armin Sturm – heute Seelsorger in der Pfarrei St. Martin und Damian in Bad Ems – zum katholischen Priester geweiht wurde. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, ist es wieder ein junger Wirgeser, der sich auf den Weg gemacht hat, Priester zu werden.

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