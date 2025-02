L298 bei Rennerod Noteinfalleinsatz sorgt für Straßensperrung 07.02.2025, 18:50 Uhr

i Am Freitagabend kam es zu einem Notfalleinsatz auf der B255 bei Rennerod. Lino Mirgeler. dpa

Aufgrund eines medizinischen Notfalleinsatzes ist die B255 am Freitagabend wahrscheinlich bis 19 Uhr voll gesperrt. Die gute Nachricht: Der betroffene Fahrer konnte erfolgreich reanimiert werden.

Aufgrund eines medizinischen Notfalleinsatzes ist die B255 in Rennerod zwischen den Abfahrten L298 und B54 (Emmerichenhain) am Freitagabend wahrscheinlich bis 19 Uhr voll gesperrt. Gegen 18.15 Uhr wurde die betroffene Person gerade von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

