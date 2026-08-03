Sangesfreude im Westerwald Nacht der Chöre begeistert Publikum in Hachenburg Gaby Wertebach 03.08.2026, 20:00 Uhr

i Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer belebten den "Alten Markt" in Hachenburg anlässlich der "Nacht der Chöre“ Gaby Wertebach

13 Chöre, strahlender Sonnenschein und ein voller Marktplatz: Die „Nacht der Chöre“ ließ Hachenburg stimmungsvoll erklingen. Wie die offene Bühne Publikum und Sänger zusammenbrachte, lesen Sie hier.

Die Bühne auf dem „Alten Markt“ in Hachenburg bot 13 Chören am Samstagnachmittag unter dem Motto „Nacht der Chöre“ eine wunderbare Plattform, ihr sängerisches Können vor einer großen Zahl von Zuhörern zu zeigen. Die katholische Kirche, die in der Vergangenheit in das Chorevent eingebunden war, stand in diesem Jahr wegen Bauarbeiten leider nicht zur Verfügung.







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