Sommer genießen im Westerwald
Mühle in Stein-Wingert überzeugt Gäste mit ihrem Charme
Die Wirtsleute Monika und Heinz Adam sind für Ihre Gastfreundschaft bekannt.
Die Wirtsleute Monika und Heinz Adam sind für Ihre Gastfreundschaft bekannt.
Rolf-Dieter Rötzel

Kaum steigen die Temperaturen an, lockt es die Menschen raus in die Natur zum Wandern, Radfahren, Spazieren. Wir stellen Möglichkeiten vor, wo man beim Ausflug im Westerwald einkehren kann.

Lesezeit 3 Minuten
Die Mühle Stein-Wingert liegt direkt an der Nister auf einem Anwesen, auf dem Historie auf Genuss, Lebensfreude, Erholung und eine auf hohem Niveau stehende Gastfreundlichkeit trifft. Die ehemalige Mühle strahlt mit ihren Bruchsteinwänden, dem in drei Einheiten eingeteilten Innenraum, dem intakten Backes, dem Biergarten und dem Garten-Cafe, den ausgestellten Müller-Gerätschaften sowie das durch die Mühle verlaufende Rinnsal einen kaum zu ...

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Westerwälder ZeitungGastronomie

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