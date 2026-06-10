Kaum steigen die Temperaturen an, lockt es die Menschen raus in die Natur zum Wandern, Radfahren, Spazieren. Wir stellen Möglichkeiten vor, wo man beim Ausflug im Westerwald einkehren kann.
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Die Mühle Stein-Wingert liegt direkt an der Nister auf einem Anwesen, auf dem Historie auf Genuss, Lebensfreude, Erholung und eine auf hohem Niveau stehende Gastfreundlichkeit trifft. Die ehemalige Mühle strahlt mit ihren Bruchsteinwänden, dem in drei Einheiten eingeteilten Innenraum, dem intakten Backes, dem Biergarten und dem Garten-Cafe, den ausgestellten Müller-Gerätschaften sowie das durch die Mühle verlaufende Rinnsal einen kaum zu ...