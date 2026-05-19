Hillscheider Super-Camper Mit dem WoMO rasant um die Hütchen Birgit Piehler 19.05.2026, 09:00 Uhr

i Verana und Stefan Eifler vor ihrem neuen Wohnmobil mit dem sie unmittelbar die Vorrunde zum "Camper des Jahres 2026" gewonnen haben. Birgit Piehler

Stefan Eifler aus Hillscheid und seine Frau Verena Eifler haben den Wettbewerbsvorentscheid des ADAC Mittelrhein zum „Camper des Jahres“ 2026 gewonnen und sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Wie berichten, wie das geht.

Stefan und Verana Eifler kommen mit wenig Utensilien gut aus, weshalb die beiden Campingfreunde, nachdem ihre erwachsene Tochter das elterliche Haus verlassen hat, entschieden, auch im Alltag in einem kleinen Haus zu leben. – „Mehr braucht´s nicht“, sagen sie gegenüber der entzückten Besucherin von der Zeitung in ihrem gemütlich gestalteten Reich, das schon beinahe „tiny“ genannt werden möchte.







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