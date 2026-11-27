Noch bis Sonntag Marmer Weihnachtsmarkt überzeugt mit Gemütlichkeit Nadja Hoffmann-Heidrich 27.11.2026, 08:30 Uhr

i Der Weihnachtsmarkt in Bad Marienberg ist seit Donnerstag geöffnet und lädt noch bis Sonntag, 29. November, zum Schlemmen, Feiern und Genießen ein. Mit dabei ist auch wieder Iris Decker (Foto) aus Bad Marienberg-Langenbach, die zusammen mit ihrer Freundin Chris Heinzelmann aus Hachenburg süße Köstlichkeiten wie Dampfnudeln, Punsch und Waffeln am Stiel anbietet Röder-Moldenhauer

Noch bis Sonntagabend ist der traditionelle Bad Marienberger Weihnachtsmarkt geöffnet. Etliche Händler kommen seit Jahren immer wieder gerne hierher. Wir haben mit einigen von ihnen über ihre Erfahrungen in der Kneippstadt gesprochen.

Wenn sich in Bad Marienberg der Geruch von frisch geschlagenem Holz und Tannengrün mit dem Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst mischt, dann ist es Zeit für den traditionellen Weihnachtsmarkt. Das romantische Ambiente, vor allem nach Einbruch der Dunkelheit, wird nicht nur von den vielen Besuchern geschätzt, sondern auch von den Händlern, die in gemütlichen Zelten oder urigen Hütten ihre Waren anbieten.







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