Unglück nachts im Westerwald
Mann bei Hausexplosion in Rennerod schwer verletzt
Rettungskräfte der Feuerwehr gehen an einem Einfamilienhaus in Rennerod vorbei, dass nach einer Explosion stark beschädigt wurde
Rettungskräfte der Feuerwehr gehen an einem Einfamilienhaus in Rennerod vorbei, dass nach einer Explosion stark beschädigt wurde. Auch zwei benachbarte Gebäude wurden leicht beschädigt. (zu dpa: «Haus im Westerwald explodiert – Bewohner schwer verletzt»)
Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Nächtliche Detonation in Rennerod: Ein Haus ist teilweise eingestürzt, Trümmer flogen auf die Straße. Die B54 wurde gesperrt, die Ursache ist bislang unklar.

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Bei einer Hausexplosion in Rennerod ist ein 39-jähriger Bewohner verletzt worden. Ein Teil des Hauses in der Holzbachstraße stürzte ein, Trümmer flogen bis auf die Straße. Auch zwei benachbarte Gebäude wurden leicht beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner trug schwere Verletzungen davon.

15.07.2026, Rheinland-Pfalz, Rennerod: Rettungskräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerk sind an einem Einfamilienhaus
15.07.2026, Rheinland-Pfalz, Rennerod: Rettungskräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerk sind an einem Einfamilienhaus in Rennerod beschäftigt, dass nach einer Explosion stark beschädigt wurde. Auch zwei benachbarte Gebäude wurden leicht beschädigt. Foto: Sascha Ditscher/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Die Ursache der Explosion mitten in der Nacht blieb zunächst unklar. Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Bundesstraße 54 für rund eine Stunde gesperrt werden.

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