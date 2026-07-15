Bei einer Hausexplosion in Rennerod ist ein 39-jähriger Bewohner verletzt worden. Ein Teil des Hauses in der Holzbachstraße stürzte ein, Trümmer flogen bis auf die Straße. Auch zwei benachbarte Gebäude wurden leicht beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner trug schwere Verletzungen davon.
Die Ursache der Explosion mitten in der Nacht blieb zunächst unklar. Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Bundesstraße 54 für rund eine Stunde gesperrt werden.