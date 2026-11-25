Nostalgie im Kino Montabaur Madison-Film nimmt Zuschauer mit auf eine Zeitreise Thorsten Ferdinand 25.11.2026, 10:00 Uhr

i DJ Frank Woiton (Mitte) wird bei seinen Madison-Revival-Partys von seinen Söhnen Jan (links) und Pascal unterstützt. Thorsten Ferdinand

Es begann vor mehr als 40 Jahren an der Montabaurer Eichwiese und füllte nun einen Kinosaal in der Kreisstadt: Das Madison ist bis heute unvergessen. Mit einem Film über die Revival-Partys setzte DJ Frank Woiton der Kultdisco ein weiteres Denkmal.

Als Frank Woiton in den 1980er-Jahren im Madison Platten auflegte, hätte er sich nie erträumt, dass die Fans der Montabaurer Kultdisco eines Tages ins Kino strömen würden, um in Erinnerungen zu schwelgen. Doch genau das ist nun im Capitol passiert: 40 Jahre nach Neonlicht, Schulterpolstern und Föhnfrisuren saßen die Madison-Gänger von einst im Kinosaal, um mit dem DJ und Initiator der Revival-Partys auf eine nostalgische Zeitreise zu gehen.







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