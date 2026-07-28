Ein 15‑jähriger Newcomer mischt die Rennszene auf: In Oschersleben nutzte er ein Duell seiner Rivalen, behielt vor Zehntausenden die Nerven und sorgte für Aufsehen. Ein Auftritt mit Signalwirkung.
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Unsere Zeitung hat bereits mehrfach über Linus Parbel, den aufgehenden Stern am Firmament der Rennsportszene, berichtet. Für einen Newcomer im Rennsport sind seine ersten Erfolge wohl keine Eintagsfliegen. Das hat er beim siebten und achten Rennen in Oschersleben eindrucksvoll unter Beweis gestellt.