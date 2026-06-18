Westerwälder liebt Speed Linus Parbel: Junges Rennfahrer-Talent im Aufwind Hans-Peter Metternich 18.06.2026, 18:00 Uhr

i Der 15-jährige Linus Parbel mit seinem Tourenwagen VW UP! GTI. Anfang Mai dieses Jahres ging er beim ADAC Tourenwagen Junior Cup 2026 für das Team Konrad Motorsport Sinzig auf dem Hockenheimring mit diesem Fahrzeug an den Start und landete gleich mit nur 0,159 Sekunden Rückstand hinter dem Sieger auf Platz 2. Parbel/privat. Parbel

Mit 15 Jahren rast Linus Parbel aus dem Westerwald von der Kartbahn in die Tourenwagenszene. Ende Juni will er für Konrad Motorsport auf dem Nürburgring zeigen, wie weit sein Talent trägt.

Die sportlichen Aktivitäten junger Leute sind unendlich vielfältig. Das ist auch gut so. Aus der Vielfalt ragt eine Sportart als besondere Herausforderung heraus, vor allem im Teenager-Alter: der Rennsport mit schnellen Autos. Genau hier hat der 15-jährige Linus Parbel aus Wirges seine Leidenschaft entdeckt.







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