Mit 15 Jahren rast Linus Parbel aus dem Westerwald von der Kartbahn in die Tourenwagenszene. Ende Juni will er für Konrad Motorsport auf dem Nürburgring zeigen, wie weit sein Talent trägt.
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Die sportlichen Aktivitäten junger Leute sind unendlich vielfältig. Das ist auch gut so. Aus der Vielfalt ragt eine Sportart als besondere Herausforderung heraus, vor allem im Teenager-Alter: der Rennsport mit schnellen Autos. Genau hier hat der 15-jährige Linus Parbel aus Wirges seine Leidenschaft entdeckt.