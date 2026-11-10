Grundschulen in VG Hachenburg
Lehrerversorgung schlecht? So reagiert das Ministerium
Früher war die heutige Grundschule am Schloss die Stadtschule von Hachenburg.
Früher war die heutige Grundschule am Schloss die Stadtschule von Hachenburg.
Markus Müller

Der Leiter der Grundschule Atzelgift-Streithausen bemängelte, dass die Lehrerversorgung oft nicht gut sei. Er zielte insbesondere auf Aushilfs-Lehrkräfte an. Das Bildungsministerium erklärt nun die Gründe – und was sich verbessert hat an der Lage.

Lesezeit 2 Minuten
Auf die Kritik von Daniel Busch, Leiter der Grundschule Atzelgift-Streithausen, vor dem Verbandsgemeinderat Hachenburg hinsichtlich der Lehrerversorgung an den Grundschulen in der VG Hachenburg hat jetzt das Bildungsministerium in Mainz reagiert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren