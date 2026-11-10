Grundschulen in VG Hachenburg Lehrerversorgung schlecht? So reagiert das Ministerium Markus Müller 10.11.2026, 14:00 Uhr

i Früher war die heutige Grundschule am Schloss die Stadtschule von Hachenburg. Markus Müller

Der Leiter der Grundschule Atzelgift-Streithausen bemängelte, dass die Lehrerversorgung oft nicht gut sei. Er zielte insbesondere auf Aushilfs-Lehrkräfte an. Das Bildungsministerium erklärt nun die Gründe – und was sich verbessert hat an der Lage.

Auf die Kritik von Daniel Busch, Leiter der Grundschule Atzelgift-Streithausen, vor dem Verbandsgemeinderat Hachenburg hinsichtlich der Lehrerversorgung an den Grundschulen in der VG Hachenburg hat jetzt das Bildungsministerium in Mainz reagiert.







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