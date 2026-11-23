Ladenlokal nur bis Jahresende Kunst, Tee und Wärme bietet Hachenburger Galerie Gaby Wertebach 23.11.2026, 18:00 Uhr

i Auch Seidenkissen fertigt die Galeristin an, auf denen sie Motive aus der Region abbildet wie zum Beispiel die Nister Gaby Wertebach

In der kleinen Galerie "Heimelig" empfängt die ehemalige Ärztin Heidrun Simon Gäste mit Tee, Kunst und ungewöhnlichen Lichtobjekten. Nur bis Jahresende bleibt das Geschäft geöffnet – ein Besuch lohnt sich für Neugierige und Geschenke Suchende.

„Ladenlokal zu vermieten ab Freitag, 1. Januar“ steht auf einem Schild an der Tür in der Fußgängerzone in Hachenburg. Das muss doch ein Irrtum sein. Gerade erst entdeckt, soll dieses kleine Geschäft schon wieder schließen? Wer neugierig hineingeht und die Galerie mit dem Namen „Heimelig“ betritt, dem kommt die Pächterin Heidrun Simon entgegen, begrüßt die Besucher freundlich und stellt zunächst fest: „Ihnen ist kalt, oder?







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