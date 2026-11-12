Das Feuerwerk über dem Schloss gehört zur Montabaurer Kirmes – so war es jedenfalls in den vergangenen Jahrzehnten. Aufgrund klimatischer Veränderungen könnte die Schusterstadt nun allerdings mit dieser Tradition brechen.
Lesezeit 3 Minuten
Das Schlossfeuerwerk am Montagabend war über Jahrzehnte hinweg fester Bestandteil des Rahmenprogramms der Montabaurer Kirmes. Nun könnte diese Tradition jedoch ein Ende haben. In den politischen Gremien der Stadt wird derzeit darüber diskutiert, das Feuerwerk zum Kirmesabschluss komplett zu streichen oder zumindest den Turnus zu ändern.