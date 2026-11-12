Mehr trockene und heiße Sommer
Kirmes in Montabaur künftig immer ohne Feuerwerk?
Ein Bild aus vergangenen Tagen? Das Schlossfeuerwerk zum Abschluss der Montabaurer Kirmes steht womöglich vor dem Aus.
Ein Bild aus vergangenen Tagen? Das Schlossfeuerwerk zum Abschluss der Montabaurer Kirmes steht womöglich vor dem Aus.
Stadt Montabaur / Nitz Fotografie. tadt Montabaur / Nitz Fotografie

Das Feuerwerk über dem Schloss gehört zur Montabaurer Kirmes – so war es jedenfalls in den vergangenen Jahrzehnten. Aufgrund klimatischer Veränderungen könnte die Schusterstadt nun allerdings mit dieser Tradition brechen.

Lesezeit 3 Minuten
Das Schlossfeuerwerk am Montagabend war über Jahrzehnte hinweg fester Bestandteil des Rahmenprogramms der Montabaurer Kirmes. Nun könnte diese Tradition jedoch ein Ende haben. In den politischen Gremien der Stadt wird derzeit darüber diskutiert, das Feuerwerk zum Kirmesabschluss komplett zu streichen oder zumindest den Turnus zu ändern.
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