Gastro in Ransbach-Baumbach Kenan Tayhus sagt Bomonti-Betreiber Unterstützung zu Camilla Härtewig 13.05.2026, 20:00 Uhr

i Der Koblenzer Großgastronom Kenan Tayhus wünscht dem Bomonti-Betreiber eine glückliche Hand und sagt ihm seine Unterstützung zu. Ruben Schäfer

Kenan Tayhus äußert sich im Interview zu den Gründen für den langen Leerstand des Adaccio in Ransbach-Baumbach. Das Konzept des neuen Betreibers Yunus Aksoy überzeugt ihn. Der Koblenzer Großgastronom sagt dem Pächter seine Unterstützung zu.

Aus Adaccio wird Bomonti: Das Restaurant an der Rheinstraße in Ransbach-Baumbach eröffnet in Kürze nach sechsjährigem Leerstand wieder. Kenan Tayhus äußert sich auf Anfrage unserer Zeitung zum Betreiberwechsel in Ransbach-Baumbach. „Wir haben über einen längeren Zeitraum nach einem Pächter gesucht, der den Standort aus unserer Sicht kompetent und langfristig erfolgreich betreiben kann.







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