88 Tiere suchen ein zu Hause
Katzenhaus in Ransbach-Baumbach kurz vor Kollaps
Tierheimleiterin Anna Knappe (hier mit Silvy) fordert eine Kastrationspflicht für Katzen.
Tierheimleiterin Anna Knappe (hier mit Silvy) fordert eine Kastrationspflicht für Katzen.
Andrea Opper/Tierheim Ransbach-Baumbach

Im Tierheim Ransbach-Baumbach spitzt sich die Lage dramatisch zu: 88 Katzen suchen ein Zuhause, die Plätze sind längst belegt. Die Tierschützer schlagen Alarm und bitten um Unterstützung. Besonders schwer haben es ältere Tiere.

Lesezeit 2 Minuten
Schnurrend kommen Silvy und Tipsy auf Andrea Opper zu. Die beiden 13 Jahre alten Katzen genießen jede Streicheleinheit und zeigen sich menschenbezogen, verschmust und aufgeschlossen. Eigentlich beste Voraussetzungen für ein neues Zuhause. Doch die Senioren werden immer wieder übersehen.
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