Gedenken an Westerwälder Opfer
Karl Hannappel verstarb im Januar 1945 in KZ-Haft
Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums nutzten bei der Gestaltung ihrer Gedenktafelentwürfe den roten Winkel für politische Häftlinge, die Originalunterschrift Karl Hannappels sowie Fotos der Hauptlager von Dachau und Flossenbürg.
Sammlung M. Müller

Am 27. Januar wird bundesweit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Einer von ihnen war Karl Hannappel aus Dreikirchen. Der promovierte Historiker Markus Müller hat Hannappels Geschichte zusammen mit Schülern aus Montabaur recherchiert.

Lesezeit 5 Minuten
Als Karl Hannappel sich am 2. November 1943 von seiner Wohnung in der Koblenzer Straße 53 in Frankfurt/Main aus auf den Weg zu seiner Arbeitsstelle in Fechenheim macht, scheint eigentlich alles so wie an jedem Arbeitstag zu sein. Seit Mai 1939 ist er als Packer im Werk Fechenheim der Alfred Teves KG in der Abteilung Versand beschäftigt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren