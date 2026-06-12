Eine junge Försterin übernimmt die Leitung im Westerwald. Ihre überraschende Berufsentscheidung und die enge Verbundenheit zum Wald versprechen frischen Wind fürs Revier.
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Ende Oktober 2025 titelte unsere Zeitung: „Johanna Niebisch ist neue Revierleiterin.“ Zur Erinnerung: Johanna Niebisch ist seit Mittwoch, 1. Oktober, Leiterin des Forstreviers Masselbach-Breitenau. Die 25-jährige Försterin ist für die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach zuständig und Nachfolgerin ihres Vaters Eckhard Niebisch, der diese Position rund 30 Jahre innehatte.