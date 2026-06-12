Neue Führung im Westerwald
Johanna Niebisch übernimmt Forstrevierleitung
Johanna Niebisch hat als Revierförsterin des Forstreviers Masselbach-Breitenau ihren beruflichen „Kraftort“ gefunden.
Johanna Niebisch hat als Revierförsterin des Forstreviers Masselbach-Breitenau ihren beruflichen „Kraftort“ gefunden.
Foto Camilla Härtewig

Eine junge Försterin übernimmt die Leitung im Westerwald. Ihre überraschende Berufsentscheidung und die enge Verbundenheit zum Wald versprechen frischen Wind fürs Revier.

Lesezeit 1 Minute
Ende Oktober 2025 titelte unsere Zeitung: „Johanna Niebisch ist neue Revierleiterin.“ Zur Erinnerung: Johanna Niebisch ist seit Mittwoch, 1. Oktober, Leiterin des Forstreviers Masselbach-Breitenau. Die 25-jährige Försterin ist für die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach zuständig und Nachfolgerin ihres Vaters Eckhard Niebisch, der diese Position rund 30 Jahre innehatte.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren