Neue Führung im Westerwald Johanna Niebisch übernimmt Forstrevierleitung Hans-Peter Metternich 12.06.2026, 12:00 Uhr

i Johanna Niebisch hat als Revierförsterin des Forstreviers Masselbach-Breitenau ihren beruflichen „Kraftort“ gefunden. Foto Camilla Härtewig

Eine junge Försterin übernimmt die Leitung im Westerwald. Ihre überraschende Berufsentscheidung und die enge Verbundenheit zum Wald versprechen frischen Wind fürs Revier.

Ende Oktober 2025 titelte unsere Zeitung: „Johanna Niebisch ist neue Revierleiterin.“ Zur Erinnerung: Johanna Niebisch ist seit Mittwoch, 1. Oktober, Leiterin des Forstreviers Masselbach-Breitenau. Die 25-jährige Försterin ist für die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach zuständig und Nachfolgerin ihres Vaters Eckhard Niebisch, der diese Position rund 30 Jahre innehatte.







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