Selterser Neurologe im Dialog
„Jeder Patient könnte aus meiner eigenen Familie sein“
Mit Ahmad Jowaed konnte das Evangelische Klinikum Westerwald einen erfahrenen Neurologen als Chefarzt in Selters gewinnen.
Mit Ahmad Jowaed konnte das Evangelische Klinikum Westerwald einen erfahrenen Neurologen als Chefarzt in Selters gewinnen.
Carolin Gladeck. Evangelisches Klinikum Westerwald

Seit wenigen Wochen ist Ahmad Jowaed Chefarzt der Neurologie des Evangelischen Klinikums Westerwald am Standort Selters. Wir sprachen mit dem promovierten Arzt über seine Motivation und die medizinischen Möglichkeiten in seinem Fachbereich.

Lesezeit 4 Minuten
Das Evangelische Klinikum Westerwald (EKW) hat seit kurzer Zeit einen neuen Chefarzt der Neurologie. Wir sprachen mit dem promovierten Mediziner Ahmad Jowaed über eine Fachrichtung, die immer mehr an Bedeutung gewinnt – und auch über Fortschritte bei den Behandlungsmethoden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren