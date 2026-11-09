Selterser Neurologe im Dialog „Jeder Patient könnte aus meiner eigenen Familie sein“ Markus Kratzer 09.11.2026, 19:30 Uhr

i Mit Ahmad Jowaed konnte das Evangelische Klinikum Westerwald einen erfahrenen Neurologen als Chefarzt in Selters gewinnen. Carolin Gladeck. Evangelisches Klinikum Westerwald

Seit wenigen Wochen ist Ahmad Jowaed Chefarzt der Neurologie des Evangelischen Klinikums Westerwald am Standort Selters. Wir sprachen mit dem promovierten Arzt über seine Motivation und die medizinischen Möglichkeiten in seinem Fachbereich.

Das Evangelische Klinikum Westerwald (EKW) hat seit kurzer Zeit einen neuen Chefarzt der Neurologie. Wir sprachen mit dem promovierten Mediziner Ahmad Jowaed über eine Fachrichtung, die immer mehr an Bedeutung gewinnt – und auch über Fortschritte bei den Behandlungsmethoden.







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