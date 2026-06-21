Mutabor Wohngruppe in Nister Integration der Kinder beginnt oft mit einem Klingeln Sabrina Mewes 21.06.2026, 10:00 Uhr

i Die Kinder der Mutabor Wohngruppe in Nister sind gut in den Alltag der Gemeinde integriert. Nadja Hoffmann-Heidrich

Es sind die kleinen Momente des Alltags, die den Verantwortlichen der Mutabor Wohngruppe in Nister zeigen, dass die Kinder aus der Einrichtung gut in das Gemeindeleben und ihr neues soziales Umfeld jenseits der eigenen Familie integriert sind.

Wenn die Kinder der Mutabor Wohngruppe in Nister nach der Schule gemeinsam mit den anderen Kindern vom Bus nach Hause laufen, Nachbarskinder an der Türklingel fragen, ob jemand zum Spielen herauskommen darf, dann ist das für die Einrichtung mehr als nur ein alltäglicher Moment.







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