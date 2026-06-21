Es sind die kleinen Momente des Alltags, die den Verantwortlichen der Mutabor Wohngruppe in Nister zeigen, dass die Kinder aus der Einrichtung gut in das Gemeindeleben und ihr neues soziales Umfeld jenseits der eigenen Familie integriert sind.
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Wenn die Kinder der Mutabor Wohngruppe in Nister nach der Schule gemeinsam mit den anderen Kindern vom Bus nach Hause laufen, Nachbarskinder an der Türklingel fragen, ob jemand zum Spielen herauskommen darf, dann ist das für die Einrichtung mehr als nur ein alltäglicher Moment.