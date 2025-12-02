In Bad Marienberg ist eine neue Bäckereifiliale geplant

Einige Bauvorhaben beschäftigten den Bad Marienberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. So plant beispielsweise eine Bäckerei den Bau einer Filiale in der Jahnstraße, und „Auf dem Oberschär“ soll ein neues Wohngebiet entstehen.
Auf einer Freifläche zwischen Aldi und Bauspezi im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ in Bad Marienberg möchte eine Bäckerei eine Filiale mit Café-Betrieb errichten. Dafür ist jedoch eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Einer förmlichen Einleitung des dafür nötigen Verfahrens (Ausweisung einer kleinen Sondergebietsfläche) hat der Stadtrat jüngst bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zugestimmt.