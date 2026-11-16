Die Katharina-Kasper-Stiftung begleitet Schwangere und Familien in schweren Zeiten. Nach einem Leitungswechsel wird nun die Beratungsstelle in Dernbach modernisiert. Die Stiftung ist auch ein Beispiel dafür, was Spenden bewirken können.
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Anfang Mai dieses Jahres stellte unsere Zeitung die Katharina-Kasper-Stiftung und den Wechsel in der Leitung vor. Die Stiftung gibt es seit Januar 2002. Ihre Fachberatung für Pränataldiagnostik (PND) ist an den Standorten in Dernbach im Westerwald und in Frankfurt am Main tätig.