Kinder- und Vereinsfest
Hachenburger Händler uneins über Verkauf am Sonntag
Die meisten Menschen bummelten durch die offenen Geschäfte. Aber es gab auch Kunden, die etwas kauften oder gezielt suchten.
Die meisten Menschen bummelten durch die offenen Geschäfte. Aber es gab auch Kunden, die etwas kauften oder gezielt suchten.
Mariam Nasiripour

Das Hachenburger Kinder- und Vereinsfest zog viele Menschen an, doch nicht alle Geschäfte hatten geöffnet, während andere den verkaufsoffenen Sonntag nutzten. Unsere Zeitung sprach mit Vertretern beider Ansätze. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Hachenburger Kinder- und Vereinsfest mit verkaufsoffenem Sonntag war ein großer Erfolg. Obwohl das Wetter alles andere als sommerlich war, waren zahlreiche Familien in die Wilhelmstraße und auf den Marktplatz gestürmt, um das vielfältige Angebot der Vereine zu nutzen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren