Das Hachenburger Kinder- und Vereinsfest zog viele Menschen an, doch nicht alle Geschäfte hatten geöffnet, während andere den verkaufsoffenen Sonntag nutzten. Unsere Zeitung sprach mit Vertretern beider Ansätze.
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Das Hachenburger Kinder- und Vereinsfest mit verkaufsoffenem Sonntag war ein großer Erfolg. Obwohl das Wetter alles andere als sommerlich war, waren zahlreiche Familien in die Wilhelmstraße und auf den Marktplatz gestürmt, um das vielfältige Angebot der Vereine zu nutzen.