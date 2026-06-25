Seit der Schließung des Naturschwimmbads Linderhohl strömen deutlich mehr Badegäste nach Ransbach-Baumbach. Das Freibad erlebt einen regelrechten Besucheransturm. Doch längere Öffnungszeiten sind dort trotzdem keine Option.
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Das Naturschwimmbad Linderhohl in Höhr-Grenzhausen ist vorübergehend geschlossen. Die Schwimmteichanlage hatte am Montagnachmittag den Betrieb wegen zu hoher Wassertemperaturen einstellen müssen. Das ist bei der derzeit vorherrschenden Gluthitze ein großes Problem für die Region.