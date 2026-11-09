Ausverkauftes Dorfgemeinschaftshaus: Die Theatergruppe „fratze im kopp“ feierte mit ihrer neuen Komödie eine stürmische Premiere in Gemünden. Turbulente Verwechslungen, schräge Figuren und viel Spielwitz sorgen für unterhaltsamen Abend in Gemünden.
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Ein lautstarkes „Bravo“ und kräftiger Beifall galten der Theatergruppe „fratze im kopp“, die am vergangenen Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus Gemünden die Premiere ihrer neuesten Komödie feierte. Seit 28 Jahren sorgen die Vereinsmitglieder jedes Jahr im November für beste Unterhaltung.