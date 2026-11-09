Gelungene Premiere in Gemünden „fratze im kopp“: Wenn Lügen aus dem Ruder laufen Ulrike Preis 09.11.2026, 17:30 Uhr

i Die Akteure der Theatergruppe „fratze im kopp“ Gemünden wissen auch in diesem Jahr, ihr Publikum bestens zu unterhalten. Ulrike Preis

Ausverkauftes Dorfgemeinschaftshaus: Die Theatergruppe „fratze im kopp“ feierte mit ihrer neuen Komödie eine stürmische Premiere in Gemünden. Turbulente Verwechslungen, schräge Figuren und viel Spielwitz sorgen für unterhaltsamen Abend in Gemünden.

Ein lautstarkes „Bravo“ und kräftiger Beifall galten der Theatergruppe „fratze im kopp“, die am vergangenen Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus Gemünden die Premiere ihrer neuesten Komödie feierte. Seit 28 Jahren sorgen die Vereinsmitglieder jedes Jahr im November für beste Unterhaltung.







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