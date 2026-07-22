Leckeres aus den Niederlanden Ell's Rad Rast: Populärer Treff für Radler und Wanderer Mariam Nasiripour 22.07.2026, 14:00 Uhr

i Der Treffpunkt am Rad- und Wanderweg zwischen Wallmerod und Westerburg ist besonders bei schönem Wetter gut frequentiert. Mariam Nasiripour

Neu auf dem Rad- und Wanderweg: Ell's Rad Rast lädt mit herzhaften Snacks und niederländischen Leckereien zur Pause ein. Ein kleiner Food-Truck, große Ideen für Dorf und Region.

Seit Ende Mai haben Wanderer und Radfahrer auf dem Rad- und Wanderweg von Wallmerod nach Westerburg endlich eine Einkehrmöglichkeit. Ell's Rad Rast in Mähren ist ihr Treffpunkt, um zwischendurch eine Pause zu machen, etwas zu essen und zu trinken. Hier können nicht nur Radfahrer, sondern auch Wanderer und Familien Halt machen.







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